В Екатеринбурге открыли молодежный кластер в помещении бывшего кинотеатра «Салют»

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге в День города открыли молодежный кластер в помещении бывшего кинотеатра «Салют». Торжественная церемония состоялась при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова.Напомним, что по решению региональных и городских властей в 2025 году площадка была передана в безвозмездное пользование Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП). Сейчас открыли только первую очередь «Салюта» — около 900 кв. м: фойе и малый зал на 200 мест. Впереди — масштабные работы по приспособлению дальнейшего пространства здания.Как рассказал УрБК заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин, проект удалось реализовать за счет внебюджетных средств.«Для Екатеринбурга кинотеатр «Салют» — культовое место. Для любого, кто здесь родился и вырос. У тех, кто сюда приходит, все равно ностальгические нотки возникают. Кто-то здесь смотрел фильмы, кто-то сидел в кафе, кто-то ходил в лазертаг играть и так далее. Мы не тратим на это бюджетные деньги, спасибо нашим спонсорам и партнерам. Мы уже открываем первую очередь, это первый этаж и подвал. Следующие помещения будем вводить по мере привлечения средств. У нас была задача без бюджетных денег создать классное место, где молодежь может заниматься различного рода активностями», — сказал Дмитрий Ионин.Он подчеркнул, что новый кластер не будет создавать конкуренцию «Домне». По словам Д. Ионина, пространство будет использоваться и как штаб-квартира различных фестивалей. При этом будут использованы мощности площадки и для развития киноиндустрии.Директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, в свою очередь, отметил, что новая площадка станет «катализатором для реализации идей самой активной части горожан».«Естественно, что появление нового кластера все в интересах города, развития комфортной городской среды, интересах жителей. Мы надеемся, что здесь получат старт определенные предпринимательские проекты, а уже дальше различными инструментами и областными, и городскими мы сможем их поддерживать», — отметил Е. Копелян.Директор СОФПП Валерий Пиличев заявил, что пространства «Салюта» будут вводиться в эксплуатацию постепенно.«По мере готовности площадки на ней будет происходить все больше разнообразных активностей в соответствии с запросами молодежи. На осень уже запланированы несколько мероприятий, например, «День карьеры в творческих индустриях» и Всероссийский слет креативных кластеров», — отметил Валерий Пиличев.