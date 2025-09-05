Свердловские власти открыли детскую поликлинику в Екатеринбурге

+7(343)356-74-16

+7(343)356-74-17

+7(343)356-74-18



Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.