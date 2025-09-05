УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:10

Свердловские власти открыли детскую поликлинику в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Врио свердловского губернатора Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыли поликлинику Детской городской больницы № 15 на улице 40-летия Октября в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга. Об этом в своем Телеграм-канале написал градоначальник.

Общая площадь объекта составила почти 14 тысяч кв.м. Рассчитано новое подразделение на 700 посещений в одну смену. Штат учреждения укомплектован на 100%.

«Новая поликлиника заменит пять старых зданий 1930-50-х годов постройки, которые прежде были разбросаны по всему Эльмашу и Уралмашу. Юным екатеринбуржцам будет доступен весь спектр медпомощи: от профилактического осмотра и диагностики до консультаций узких специалистов и реабилитации. В поликлинике организован дневной стационар на 22 койки, отделения неотложной помощи, восстановительного лечения. Штат медицинских работников укомплектован на 100% — и это самое главное. Ведь именно люди — высококвалифицированные специалисты — спасают жизни и лечат. А оборудование и новые стены помогают им в этом», — отметил Денис Паслер в своем Телеграм-канале.

На прошлой неделе для маленьких жителей Железнодорожного района на улице Готвальда открылась 4-этажная поликлиника.
