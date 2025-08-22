В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Сегодня в Свердловской области началось строительство золотоизвлекательной фабрики ...09.07.2025 Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия
09.07.2025 Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2026 году станет Индонезия.
25.04.2025 Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли.
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Нижнем Тагиле предприятие «Трубопромышленная компания Тагильская Сталь» до конца 2026 ...