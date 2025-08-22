УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:15

В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр, который станет новой составляющей проекта «Сухой порт». Об этом в своем Телеграм-канале написал врио губернатора Денис Паслер.

Предполагается, что комплекс будет построен в 2026 году. Соответствующее соглашение уже подписано на Восточном экономическом форуме.

Паслер отметил, что объект займет площадь до 3,5 тыс. кв. м и позволит обрабатывать до 250 тыс. посылок в день.

«Здесь будет проходить таможенное оформление продукции и ее хранение до получения необходимых таможенных документов», — пишет Паслер.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2025 В Свердловской области к 2029 году построят золотоизвлекательную фабрику за 45 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Сегодня в Свердловской области началось строительство золотоизвлекательной фабрики ...

09.07.2025 Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия

Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2026 году станет Индонезия. Об этом сообщил в своем ...

09.07.2025 Страной-партнером ИННОПРОМа в 2026 году станет Индонезия

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в 2026 году станет ...

25.04.2025 Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...

24.07.2024 В Нижнем Тагиле с господдержкой построят логистический комплекс с возможностью хранения до 30 тыс. тонн металлопроката

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Нижнем Тагиле предприятие «Трубопромышленная компания Тагильская Сталь» до конца 2026 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению
Архив новостей
Сентябрь 2025 (140)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.