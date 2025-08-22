В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр, который станет новой составляющей проекта «Сухой порт». Об этом в своем Телеграм-канале написал врио губернатора Денис Паслер.



Предполагается, что комплекс будет построен в 2026 году. Соответствующее соглашение уже подписано на Восточном экономическом форуме.



Паслер отметил, что объект займет площадь до 3,5 тыс. кв. м и позволит обрабатывать до 250 тыс. посылок в день.



«Здесь будет проходить таможенное оформление продукции и ее хранение до получения необходимых таможенных документов», — пишет Паслер.