В Свердловской области число погибших в ДТП выросло на 53%

УрБК, Москва, 01.08.2025. Свердловская область лидирует по числу погибших в авариях с участием самокатов, пишет ...02.08.2024 В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием самокатов выросло на 81,3%
УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...19.07.2023 В Свердловской области на 30% снизилось число погибших в ДТП граждан
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области произошло 114 ДТП со смертельным ...19.11.2021 С начала года на Среднем Урале произошло более 2,4 тыс. ДТП
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С начала 2021 года в Свердловской области произошло 2 тыс. 246 дорожно-транспортных ...11.01.2018 Число погибших из-за ливней в Калифорнии выросло до 17 человек
Число погибших в результате ливней, вызвавших сели и оползни в Калифорнии, возросло до 17 человек. Об этом сообщает ...