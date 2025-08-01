В Свердловской области число погибших в ДТП выросло на 53%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Свердловской области число погибших в ДТП за август 2025 года составило 52 человека. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 53%. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Основными причинами трагедий стали небезопасная скорость (15 погибших), а также выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона (11 погибших). Порядка 23 человек погибло в результате столкновения транспортных средств. Наибольшее количество ДТП с летальным исходом зафиксировано в Екатеринбурге (9 чел.), Тугулымском районе (6 чел.) и Каменске-Уральском (4 чел.)

