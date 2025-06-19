УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:33

РАНХиГС: Внедрение ИИ принесет в экономику 4,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 08.09.2025. К 2030 году внедрение генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) может привести к дополнительному экономическому росту Российской Федерации в размере 4,5 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Кадровый код: будущее рынка труда с генеративным искусственным интеллектом», подготовленный в РАНХиГС.

Согласно документу, что текущий дефицит кадров в российской экономике является значительной проблемой, которую сложно компенсировать. Внешние источники рабочей силы практически исчерпаны, а привлечение на рабочие места несовершеннолетних, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья не является экономически целесообразным.

Внедрение современных технологий, включая ГИИ, может значительно повысить эффективность труда, что позволит решить проблему дефицита кадров. Эксперты РАНХиГС прогнозируют прирост производительности труда на 15-20% благодаря автоматизации рутинных задач, сокращению рабочего времени на 30% и ускорению процессов принятия решений.

ГИИ обладает потенциалом для удовлетворения до 65% текущей потребности в кадрах в обрабатывающей промышленности Российской Федерации. Это увеличит эффективную численность занятых без фактического увеличения численности работников и снизит потребность в привлечении новых сотрудников. Анализ финансового сектора показывает еще более значительный потенциал, позволяя полностью устранить текущий дефицит кадров. В добывающих отраслях ГИИ может способствовать удовлетворению 20-30% потребности в кадрах.

По данным Росстата, уровень безработицы в Российской Федерации находится на исторически низком уровне и не превышает 2,5%.

Производительность труда уже занятых работников остается низкой.
