РАНХиГС: Внедрение ИИ принесет в экономику 4,5 трлн рублей

Материалы по теме

Дефицит кадров в агропромышленном секторе РФ оценили в 143-200 тыс. человек

Дефицит кадров в агропромышленном секторе РФ составляет 143-200 тыс. человек. Об этом заявил первый замглавы ...

Дефицит кадров в агропромышленном секторе РФ оценили в 143-200 тыс. человек

УрБК, Москва, 19.05.2025. Дефицит кадров в агропромышленном секторе РФ составляет 143-200 тыс. человек. Об этом заявил ...

АСИ: Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2 млн человек

В России к 2030 году дефицит кадров вырастет до 2 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» рассказала генеральный ...

АСИ: Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2 млн человек

УрБК, Москва, 26.12.2024. В России к 2030 году дефицит кадров вырастет до 2 млн человек. Об этом в интервью «Известиям» ...

ЦБ: Дефицит кадров в России продолжает усиливаться

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Представители Центробанка РФ отметили, что дефицит кадров во всех сферах экономики ...