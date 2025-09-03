УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:14

В Свердловской области создадут маршруты для туристов из КНР

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Свердловской области разработают туристические маршруты для туристов из Китая, стран ближнего Востока и СНГ. Как сообщает департамент информполитики региона, соответствующее поручение дал врио губернатора Денис Паслер.

«Безвизовый режим для граждан КНР откроет дополнительные двери для сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций. Свердловская область, обладая богатой историей и культурным наследием, уже имеет потенциал для привлечения туристов. Важно, чтобы новая инициатива была поддержана качественной инфраструктурой и грамотным маркетингом», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Как писал УрБК, власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая заявил о том, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР.

Напомним, Китай на протяжении 15 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России и Свердловской области. В этом году в регионе состоялось Девятое Российско-Китайское ЭКСПО.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.09.2025 «Уральские авиалинии» напомнили о полетах в Китай

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» напоминает об осуществлении рейсов в Пекин (КНР) ...

02.09.2025 Китай ввел безвизовый режим с Россией

Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...

02.09.2025 Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...

27.03.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а ...

27.03.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района
Архив новостей
Сентябрь 2025 (198)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.