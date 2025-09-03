В Свердловской области создадут маршруты для туристов из КНР

Материалы по теме

«Уральские авиалинии» напомнили о полетах в Китай

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» напоминает об осуществлении рейсов в Пекин (КНР) ...

Китай ввел безвизовый режим с Россией

Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...

Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...

Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а ...

Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, ...