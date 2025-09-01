УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:02

«Уральские авиалинии» напомнили о полетах в Китай

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» напоминает об осуществлении рейсов в Пекин (КНР) каждый понедельник, среду, четверг и субботу. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Для других городов есть рейсы с пересадкой в Екатеринбурге, указывает пресс-служба.

«Посетите величественный и красный как костры рябин Храм Неба», — советует перевозчик.

Ранее УрБК писал, что власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России.
