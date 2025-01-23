УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:47

В Екатеринбурге появится новый жилой квартал на месте промзоны «Товарный двор»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки промзоны в мкр «Товарный двор» в Завокзальном мкр. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.

Согласно документу, речь идет об участке площадью 50 га в квартале улиц Челюскинцев — Героев России — переулка Производственного — Кимовской — Беринга.

Предполагается, что по ул. Героев России построят трамвайную ветку длиной 1,7 км. Она соединит район железнодорожного вокзала и Заречный. Общая площадь всего квартала, попадающего под застройку, составляет 50 га. Здесь собираются возвести многоэтажные дома общей жилой площадью более 500 тыс. кв. м.

Для жителей будут организованы парковочные пространства. Общая вместимость парковок составит 3,6 тыс. машино-мест. По проекту между улицами Готвальда и Машинистов возведут детский образовательный центр, который будет совмещать функции дошкольного и общеобразовательного учреждения. В данном центре смогут обучаться 350 воспитанников дошкольных групп и 1,5 тыс. учащихся общеобразовательных классов.

Дополнительно в одном из кварталов девелопер планирует создать зеленую зону площадью более 1 га, которая будет соединять улицы Беринга, Героев России и Челюскинцев.
