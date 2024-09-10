УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:48

Реальная начисленная зарплата в Свердловской области увеличилась на 18%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Свердловской области в январе-июне 2025 года составила 87 тыс. 158 руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Средняя зарплата в регионе за I полугодие выросла на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого гола. Реальная начисленная зарплата увеличилась на 6,1%.
