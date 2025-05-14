УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:05

Главный парк появится в Екатеринбурге на базе Харитоновского сада

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Екатеринбурге может появиться главный городской парк, основой для которого станут единое пространство от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада. Этот проект обсуждался 4 сентября на заседании Совета неравнодушных, который проводил глава города Алексей Орлов.

Главный парк появится в Екатеринбурге на базе Харитоновского сада

По его словам, благоустройство набережной Исети от ВИЗа до НИЗа остается одним из стратегических проектов. С 2022 года преобразились уже восемь участков будущей прогулочной зоны, а для 12 — разработаны концепции.

«Создание многофункционального паркового пространства от Динамо до Харитоновского сада — одна из идей, ждущих реализации. К сожалению, по закону благоустройство территории невозможно без передачи в городскую собственность. Пока министерство культуры Российской Федерации нам в решении этого вопроса отказало», — сказал на Совете мэр города Алексей Орлов.

Главный парк появится в Екатеринбурге на базе Харитоновского сада

В процессе разработки проекта авторы черпали вдохновение из архитектурных решений парков «Зарядье» и Галицкого в Москве, Новой Голландии в Санкт-Петербурге, а также Центрального парка Нью-Йорка. Общая площадь нового парка превысит 20 гектаров. Реализовать проект предполагается в срок от 4 до 5 лет.

Согласно концепции, на территории «главного парка» будут реализованы следующие элементы: установка городской новогодней ёлки и создание ледового городка; организация фестивальных мероприятий, ярмарок и концертов; проектирование детских игровых зон.

Изображения из презентации проекта главного парка Екатеринбурга, представленного на Совете неравнодушных
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2025 Обновленный летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге откроют в ноябре

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. В Екатеринбурге продолжается второй этап работ по благоустройству летнего парка ...

11.12.2024 Более 3 тыс. жителей Екатеринбурга выступили с предложениями по благоустройству Основинского парка

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Почти 3,3 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в обсуждении мастер-плана ...

29.10.2024 В администрации Екатеринбурга рассказали о концепции благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Администрация города Екатеринбурга рассказала о планах по благоустройству парка ...

31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...

20.07.2012 Администрация Екатеринбурга настаивает на передаче Харитоновского парка в собственность муниципалитета

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Администрация Екатеринбурга видит решение ситуации с Харитоновским парком в передаче ...

Популярные новости
08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (178)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.