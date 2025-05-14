Главный парк появится в Екатеринбурге на базе Харитоновского сада

Изображения из презентации проекта главного парка Екатеринбурга, представленного на Совете неравнодушных

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Екатеринбурге может появиться главный городской парк, основой для которого станут единое пространство от стадиона «Динамо» до Харитоновского сада. Этот проект обсуждался 4 сентября на заседании Совета неравнодушных, который проводил глава города Алексей Орлов.По его словам, благоустройство набережной Исети от ВИЗа до НИЗа остается одним из стратегических проектов. С 2022 года преобразились уже восемь участков будущей прогулочной зоны, а для 12 — разработаны концепции.«Создание многофункционального паркового пространства от Динамо до Харитоновского сада — одна из идей, ждущих реализации. К сожалению, по закону благоустройство территории невозможно без передачи в городскую собственность. Пока министерство культуры Российской Федерации нам в решении этого вопроса отказало», — сказал на Совете мэр города Алексей Орлов.В процессе разработки проекта авторы черпали вдохновение из архитектурных решений парков «Зарядье» и Галицкого в Москве, Новой Голландии в Санкт-Петербурге, а также Центрального парка Нью-Йорка. Общая площадь нового парка превысит 20 гектаров. Реализовать проект предполагается в срок от 4 до 5 лет.Согласно концепции, на территории «главного парка» будут реализованы следующие элементы: установка городской новогодней ёлки и создание ледового городка; организация фестивальных мероприятий, ярмарок и концертов; проектирование детских игровых зон.