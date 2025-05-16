В Свердловской области спрос на смартфоны с функциями ИИ в I полугодии вырос в два раза

Фото Евгения Потрочина

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Свердловской области спрос на смартфоны с функциями ИИ для обработки фото в январе-июне 2025 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом интерес к сайтам с фоторедакторами за отчетный период увеличился в 2,4 раза. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора «МегаФон».За последний год объем трафика, потраченного на ресурсах по обработке фотоснимков, вырос на 138%. Обработкой фотографий чаще увлекаются женщины 25-34 лет и мужчины 35-44 лет. При этом по объему потребляемого трафика лидируют мужчины — на них приходится 59%. Высокий процент расхода передачи данных в фоторедакторах можно объяснить как общим распространением подобных ресурсов, так и профессиональной спецификой: к примеру, обработка фото может регулярно использоваться фотографами.Вместе с тем наблюдается смена «профиля» пользователя: женщины остаются основными поклонницами фоторедакторов — в последний год на них пришлось 54% пользователей. Однако заметен прирост и мужской аудитории: 44% в июле-декабре прошлого года против 48% в январе-июне текущего.В последние годы пользователи все чаще интересуются и возможностями смартфонов с искусственным интеллектом, которые позволяют ретушировать и улучшать снимки не хуже популярных приложений, программ и ресурсов для обработки фотографий.«Продажи смартфонов с функциями искусственного интеллекта с начала 2025 года оказались в 2,2 раза выше, чем за такой же период 2024 года. Рост спроса на смартфоны с ИИ вызван как расширением предложения таких гаджетов на рынке, так и высоким интересом пользователей к возможностям нейросетей, в том числе к обработке фото при помощи технологий. Мы видим внимание аудитории к ИИ, поэтому регулярно пополняем ассортимент гаджетов с интегрированными нейросетями при выпуске новых моделей», — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.