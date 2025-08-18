УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:49

Глава Екатеринбурга открыл новый корпус детской художественной школы № 4

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус детской художественной школы № 4 имени Г.С. Метелева, пишет официальный портал Екатеринбурга.

В торжественной церемонии также приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и депутаты гордумы, представители Общественной палаты.

«Прилегающая благоустроенная территория художественной школы со сквером, детской площадкой и фонтаном в комплексе позволит сформировать на Сортировке новую точку притяжения», — отметил Алексей Орлов.

В новую школу закуплено из городского бюджета специальное оборудование на сумму более 14 млн руб.: мольберты, натюрмортные столы, скульптурные станки, интерактивные панели для кабинетов истории искусства.

Ранее часть учеников художественной школы занималась в общеобразовательной школе № 166 и в клубах по месту жительства. Открытие нового здания позволит существенно увеличить количество обучающихся: до 500 человек.
