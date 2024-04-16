В Екатеринбурге общая площадь новых корпуса и общежития УрГЮУ составит порядка 25 тыс. квадратных метров

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Екатеринбурге в новых кварталах Академического района построят детский сад, школу, ...27.06.2023 Брусника планирует построить около здания УрГЮУ в Екатеринбурге кампус и жилье для студентов и сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Компания Брусника построит в Заречном микрорайоне Екатеринбурга кампус и арендное жилье ...09.06.2023 Евгений Куйвашев представил Валерию Фалькову будущий студенческий кампус в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ...28.10.2015 Главархитектура Екатеринбурга согласовала проект ФОКа на улице Колмогорова
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений ...03.06.2015 Полиция разыскивает злоумышленника, «заминировавшего» здание УрГЮУ
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2015. В Екатеринбурге полиция разыскивает злоумышленника, сообщившего о взрывном устройстве в ...