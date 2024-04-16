УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:35

В Екатеринбурге общая площадь новых корпуса и общежития УрГЮУ составит порядка 25 тыс. квадратных метров

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. В Екатеринбурге общая площадь новых зданий Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) составит порядка 25 тыс. кв. м. Студенческий кампус (13 тыс. кв. м) и общежитие (12 тыс. кв. м) расположатся квартале ул. Колмогорова и ул. Готвальда, сообщает пресс-служба учреждения, передает Интерфакс.

Отмечается, что внутри студенческого городка будут находиться научный образовательный центр, лекционные залы, аудитории для семинаров, лаборатории, криминалистические полигоны, конгресс-центр и библиотека.

Кроме того, на этой же территории учебное заведение планирует построить гуманитарно-правовой лицей и, возможно, здание Арбитражного суда Уральского округа.
