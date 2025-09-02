Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к обоюдному росту турпотока, считают эксперты ...Вчера, 11:38 Мальцев: Безвизовый режим в КНР не скажется плохо на туроператорах
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Отмена визового режима в Китай с 15 сентября не отразится негативно на свердловских ...Вчера, 09:50 Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа ...02.09.2025 АТОР: число турпоездок в Китай вырастет на 30-40% за год после запуска безвизового режима
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Отмена Китаем виз для туристов приведет к росту количества поездок в материковый Китай ...01.03.2016 Туристические компании просят МИД России упростить визовый режим для интуристов
УрБК, Москва, 01.03.2016. Туристические компании просят МИД России упростить визовый режим для иностранных туристов, ...