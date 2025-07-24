УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:46

Официальный курс доллара США вырос до 80,42 руб., евро вырос до 94,38 руб.

УрБК, Москва, 02.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 01 сентября 2025 года. Курс доллара США вырос на 9 коп., до 80,42 руб., евро вырос на 34 коп., до 94,38 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 08:56 Официальный курс доллара США вырос до 80,42 руб., евро вырос до 94,38 руб.

УрБК, Москва, 02.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 01 сентября 2025 года. Курс ...

24.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,45 руб., евро — до 91,79 руб.

УрБК, Москва, 24.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 июля 2025 года. Курс доллара ...

03.06.2025 Официальный курс доллара США вырос до 79,13 руб., евро — до 90,38 руб.

УрБК, Москва, 03.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 июня 2025 года. Курс доллара ...

26.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 84,19 руб., евро — до 92,34 руб.

УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара ...

06.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,79 руб., евро — до 95,70 руб.

УрБК, Москва, 06.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2025 года. Курс доллара ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.