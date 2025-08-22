Официальный курс доллара США вырос до 80,42 руб., евро вырос до 94,38 руб.

УрБК, Москва, 22.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2025 года. Курс ...25.06.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,39 руб., евро — до 91,74 руб.
УрБК, Москва, 25.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июня 2025 года. Курс доллара ...23.04.2025 Официальный курс доллара США вырос до 81,46 руб., евро — до 94,04 руб.
УрБК, Москва, 23.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2025 года. Курс ...13.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 86,62 руб., евро — до 93,97 руб.
УрБК, Москва, 13.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2025 года. Курс доллара ...25.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 88,21 руб., евро — до 92,52 руб.
УрБК, Москва, 25.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2025 года. Курс ...