Официальный курс доллара США вырос до 80,25 руб., евро — до 93,50 руб.

УрБК, Москва, 19.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 августа 2025 года. Курс ...14.08.2025 Официальный курс доллара США снизился до 79,60 руб., евро вырос до 93,39 руб.
УрБК, Москва, 14.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 августа 2025 года. Курс ...13.08.2025 Официальный курс доллара США вырос до 79,87 руб., евро снизился до 92,86 руб.
УрБК, Москва, 13.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 августа 2025 года. Курс ...07.08.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,19 руб., евро — до 93,01 руб.
УрБК, Москва, 07.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2025 года. Курс ...06.08.2025 Официальный курс доллара США вырос до 80,05 руб., евро — до 92,51 руб.
УрБК, Москва, 06.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 августа 2025 года. Курс ...