Российские МФО обяжут проверять реквизиты заемщиков

УрБК, Москва, 28.03.2023. С 1 апреля 2024 года российские микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны указывать ...21.08.2025 Центробанк сообщил о девяти признаках мошенничества при снятии наличных в банкомате
УрБК, Москва, 21.08.2025. С 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны проверять выдачу наличных средств через ...14.06.2022 ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов в целях борьбы с мошенниками
УрБК, Москва, 14.06.2022. Банк России в целях борьбы с мошенниками предложил ввести механизм самоограничений на ...21.08.2025 Центробанк сообщил о девяти признаках мошенничества при снятии наличных в банкомате
С 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны проверять выдачу наличных средств через банкоматы на признаки ...28.07.2009 ЗАО «КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» констатировало увеличение числа попыток получения конфиденциальной информации о клиентах банка, совершаемых мошенниками
УрБК, Москва, 28.07.2009. ЗАО «КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» констатировало увеличение числа попыток получения ...