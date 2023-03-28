Российские МФО обяжут проверять реквизиты заемщиков

УрБК, Москва, 29.08.2025. Микрофинансовые организации в РФ с 1 сентября будут обязаны проверять соответствие реквизитов заемщика и получателя денег.



Для этого организации будут сверять ФИО клиента с данными владельца счета/карты, запрашивая информацию непосредственно в банке. Также заемщик сможет самостоятельно принести заверенную справку о своих счетах из ФНС.



Отмечается, что данная инициатива направлена на борьбу с телефонными мошенниками.