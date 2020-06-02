УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:28

Центробанк сообщил о девяти признаках мошенничества при снятии наличных в банкомате

УрБК, Москва, 21.08.2025. С 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны проверять выдачу наличных средств через банкоматы на признаки мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В перечень списка входит девять пунктов: нестандартное поведение человека; медленное обслуживание карты банкоматом; непривычный для клиента способ снятия бумажных средств; вывод наличных денег в течение суток; предупреждение от платежной системы; подозрительная активность в телефоне и соцсетях; взлом и подмена данных; более пяти неудачных попыток снятия средств; попадание в «черный список».

Если сотрудники банка обнаружили хотя бы одно соответствие с критериями, то они обязаны уведомить клиента по СМС или пуш-уведомлению и ввести лимит на выдачу наличных (до 50 тыс. руб. в сутки) на 48 часов. Крупную сумму в этот период можно будет снять в отделение банка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2020 Банк «НЕЙВА» запустил услугу бесконтактного снятия наличных в банкоматах

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2020. Банк «НЕЙВА» запустил услугу бесконтактного снятия наличных средств в банкоматах, ...

12.10.2015 «Нота-Банк» установил ограничение на выдачу наличных с пластиковых карт

УрБК, Москва, 12.10.2015. «Нота-Банк» установил ограничения на выдачу наличных денежных средств по пластиковым картам. ...

03.02.2015 Связной Банк снизил ежедневный лимит снятия наличных до 15 тысяч рублей

УрБК, Москва, 03.02.2015. С 3 февраля Связной Банк снизил ежедневный лимит снятия наличных в банкоматах до 15 тыс. руб. ...

12.01.2015 Альфа-банк повысил комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт до 6,9%

УрБК, Москва, 12.01.2015. Альфа-банк изменил условия обслуживания кредитных карт. Так, комиссия за снятие наличных в ...

15.09.2014 ОАО «Банк24.ру» рекомендует клиентам за границей снять деньги в банкомате

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2014. Клиенты Банка24.ру могут столкнуться с проблемами при оплате картами за рубежом. ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (465)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.