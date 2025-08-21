Годовая инфляция в России замедлилась до 8,43%

УрБК, Москва, 28.08.2025. Годовая инфляция в России с 19 по 25 августа составила 8,43% против 8,46% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены выросли на 0,02%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,13%, непродовольственные подорожали на 0,19%. Стоимость услуг выросла на 0,11%.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 10,48%.