Годовая инфляция в России замедлилась до 8,43%

УрБК, Москва, 21.08.2025. Годовая инфляция в России с 12 по 18 августа составила 8,46% против 8,55% неделей ранее. Об ...14.08.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 8,77%
УрБК, Москва, 14.08.2025. Годовая инфляция в России с 5 по 11 августа составила 8,55% против 8,77% неделей ранее. Об ...07.08.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 8,77%
УрБК, Москва, 07.08.2025. Годовая инфляция в России с 29 июля по 4 августа составила 8,77% против 9,02% неделей ранее. ...24.07.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 9,17%
УрБК, Москва, 24.07.2025. Годовая инфляция в России с 15 по 21 июля составила 9,17% против 9,34% неделей ранее. Об этом ...24.07.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 9,17%
УрБК, Москва, 24.07.2025. Годовая инфляция в России с 15 по 21 июля составила 9,17% против 9,34% неделей ранее. Об этом ...