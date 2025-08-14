Годовая инфляция в России замедлилась до 8,46%

УрБК, Москва, 21.08.2025. Годовая инфляция в России с 12 по 18 августа составила 8,46% против 8,55% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены снизились на 0,04%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,2%, непродовольственные подорожали на 0,1%. Стоимость услуг выросла на 0,06%.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июле замедлилась до 10,48%.