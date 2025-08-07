Годовая инфляция в России замедлилась до 8,77%

УрБК, Москва, 14.08.2025. Годовая инфляция в России с 5 по 11 августа составила 8,55% против 8,77% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены снизились на 0,08%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,26%, непродовольственные подорожали на 0,04%. Стоимость услуг выросла на 0,07%.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%. Данные за июль пока не опубликованы.