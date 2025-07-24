Годовая инфляция в России замедлилась до 8,77%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Годовая инфляция в России с 29 июля по 4 августа составила 8,77% против 9,02% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены снизились на 0,13%. Продовольственные товары в стране подешевели на 0,34%, непродовольственные подорожали на 0,04%. Стоимость услуг выросла на 0,01%.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%. Данные за июль пока не опубликованы.