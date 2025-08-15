УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:20

Доля автотуристов в России в текущем году вырастет до 43%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Доля автотуристов в РФ по итогам текущего года вырастет с 38 до 43%. Такой прогноз дал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, пишет ТАСС.

«Рост поездок на автомобиле во многом объясняется определенными ограничениями в авиации, в железнодорожном транспорте», — заявил Д. Вахруков.

По его словам, в настоящее время для туристов разработан 101 автомобильный турмаршрут общей протяженностью 35 тыс. км.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок по России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7%.
