Сегодня, 09:56

Туристический поток по России за полгода вырос на 7%

УрБК, Москва, 15.08.2025. По итогам первого полугодия 2025 года туристы совершили 41,4 млн поездок по России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

В топ-5 регионов-лидеров вошли Москва (6 млн поездок), Краснодарский край (4,4 млн), Санкт-Петербург (3,3 млн), Московская область (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн). Также высокие позиции занимают Крым и Средний Урал. Они за шесть месяцев привлекли 1,1 млн и 1 млн туристов соответственно.

Лидирующие позиции по темпам роста турпотока занимают республики Калмыкия (+81,7%) Адыгея (+79,1%) и Карачаево-Черкессия (+75,6%).
