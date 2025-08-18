На ЕВРАЗ ЗСМК стартовал эксперимент по созданию искусственных почв из промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК стартовал эксперимент по созданию техноземов на базе промышленных отходов. Его проводят металлурги и ученые из Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ), сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



На специально оборудованном полигоне специалисты смешивают различные пропорции золошлаков — отходов угольных котельных — и осадков городских очистных сооружений, чтобы определить оптимальный состав для роста растений. Каждая делянка отличается толщиной слоев и составом смеси и для достоверности эксперимента повторяется трижды.



Эксперимент рассчитан на три года: с 2024 по 2026. Несколько недель назад на полигоне были посеяны травы, которые уже дали отличные всходы. Впервые высаживаются кустарники и деревья. Ученые будут внимательно наблюдать за тем, как развивается растительность на искусственных почвах, чтобы оценить их потенциал.



«Проблема утилизации золошлаков актуальна для всего мира, ведь их объемы огромны, и мы должны искать эффективные решения. Уже сейчас мы видим, что на нашем полигоне хорошо растет трава, будем наблюдать за кустарниками и деревьями. Полученный опыт обязательно найдет применение в рекультивации промышленных земель», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.



Результаты эксперимента помогут не только сократить объемы промышленных отходов, но и создать новые технологии восстановления нарушенных земель, способствуя развитию экологически ответственного производства.