УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:46

На ЕВРАЗ ЗСМК стартовал эксперимент по созданию искусственных почв из промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. На Абагурской обогатительной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК стартовал эксперимент по созданию техноземов на базе промышленных отходов. Его проводят металлурги и ученые из Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ), сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На специально оборудованном полигоне специалисты смешивают различные пропорции золошлаков — отходов угольных котельных — и осадков городских очистных сооружений, чтобы определить оптимальный состав для роста растений. Каждая делянка отличается толщиной слоев и составом смеси и для достоверности эксперимента повторяется трижды.

Эксперимент рассчитан на три года: с 2024 по 2026. Несколько недель назад на полигоне были посеяны травы, которые уже дали отличные всходы. Впервые высаживаются кустарники и деревья. Ученые будут внимательно наблюдать за тем, как развивается растительность на искусственных почвах, чтобы оценить их потенциал.

«Проблема утилизации золошлаков актуальна для всего мира, ведь их объемы огромны, и мы должны искать эффективные решения. Уже сейчас мы видим, что на нашем полигоне хорошо растет трава, будем наблюдать за кустарниками и деревьями. Полученный опыт обязательно найдет применение в рекультивации промышленных земель», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.

Результаты эксперимента помогут не только сократить объемы промышленных отходов, но и создать новые технологии восстановления нарушенных земель, способствуя развитию экологически ответственного производства.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.08.2025 В углеобогатительном цехе ЕВРАЗ ЗСМК реализовали проект по сухому вывозу отходов

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. ЕВРАЗ ЗСМК реализовал масштабный проект по сухому вывозу отходов, образующихся при ...

03.04.2025 ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ разработали технологии решения экологических проблем

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. ЕВРАЗ ЗСМК совместно с Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) ...

15.11.2024 ЕВРАЗ ЗСМК повторно использует 97% отходов производства

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. ЕВРАЗ ЗСМК применяет комплексный подход к переработке отходов, максимально используя ...

04.06.2024 В честь 60-летия ЕВРАЗ ЗСМК на Абагурской обогатительной фабрике высадили более 160 саженцев цветущих кустарников и деревьев

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В честь 60-летия ЕВРАЗ ЗСМК и накануне Всемирного дня охраны окружающей среды на ...

20.11.2023 ЕВРАЗ запустил в работу на ЗСМК полигон для размещения более 30 видов твердых промышленных отходов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию полигон для размещения твердых промышленных отходов ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (568)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.