В углеобогатительном цехе ЕВРАЗ ЗСМК реализовали проект по сухому вывозу отходов

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. ЕВРАЗ ЗСМК реализовал масштабный проект по сухому вывозу отходов, образующихся при обогащении угля в углеобогатительном цехе. Общий объем инвестиций составил 900 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Новый подход позволит существенно снизить нагрузку на шламохранилище предприятия, повысить экологическую безопасность и выпускать востребованный строительный материал.Новый комплекс включает в себя систему конвейеров и грохотов для обезвоживания и транспортировки отходов, бункеры для отгрузки породы, контрольный пункт взвешивания, площадки для складирования фабриката и дробильно-сортировочную установка.Из обезвоженной породы на участке производства фабриката получают три фракции строительного материала: 0-20 мм, 20-70 мм и 1-150 мм. Фабрикат будет использоваться для рекультивации, отсыпки технологических дорог, благоустройства территории.«Технология производства фабриката прошла экологическую экспертизу, сам продукт сертифицирован. Мы планируем использовать его для рекультивации земли на территории ЕВРАЗ ЗСМК общей площадью 1,9 га. Также прорабатываем применение фабриката в строительстве. Он используется в качестве заполнителя для бетона, для производства керамических и теплоизоляционных изделий, как компонент сухих строительных смесей», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.