УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:51

Активность свердловчан на рынке труда за год увеличилась на 32%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В июле свои резюме разместили или обновили 205 тыс. жителей Свердловской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32%. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru.

Больше всего выросла автивность в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+40%), «Высший и средний менеджмент» (+39%), «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» (по +38%) и «Безопасность» (+37%).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. За последние полгода доля свердловчан, которые не уверены, что в ближайшие три месяца найдут новую работу, снизилась с 28% до 18%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2025 В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда

В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. Об этом говорится в исследовании ...

22.08.2025 В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. Об ...

16.05.2024 Число резюме на Среднем Урале за год выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было опубликовано 136 тыс. резюме. По ...

15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%

По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным ...

15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (568)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.