Активность свердловчан на рынке труда за год увеличилась на 32%

Материалы по теме

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. Об ...

Число резюме на Среднем Урале за год выросло на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года было опубликовано 136 тыс. резюме. По ...

Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на ...