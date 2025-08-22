Активность свердловчан на рынке труда за год увеличилась на 32%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В июле свои резюме разместили или обновили 205 тыс. жителей Свердловской области. По ...22.08.2025 В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда
В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. Об этом говорится в исследовании ...22.08.2025 В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. Об ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на ...