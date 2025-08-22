Активность свердловчан на рынке труда за год увеличилась на 32%

В июле свои резюме разместили или обновили 205 тыс. жителей Свердловской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32%. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru.



Больше всего выросла автивность в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+40%), «Высший и средний менеджмент» (+39%), «Автомобильный бизнес», «Рабочий персонал» (по +38%) и «Безопасность» (+37%).



Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. За последние полгода доля свердловчан, которые не уверены, что в ближайшие три месяца найдут новую работу, снизилась с 28% до 18%.