Вчера, 13:01

Стоимость видеокарт в России за год выросла на 21%

УрБК, Москва, 26.08.2025. Спрос на видеокарты в России в первом полугодии снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического проекта T-Data Т.

Аналитики связывают снижение активности покупателей с ростом цен. За последний год видеокарты в России в среднем подорожали на 21%.

«Современная игровая видеокарта — это несколько сотен тысяч рублей, и падение спроса я бы связал с резким ростом цен и осложнением получения банковских кредитов, а также условиями самих кредитов», — отметил независимый эксперт на игровом рынке Максим Фомичев.

В 2025 году больше половины респондентов компании T-Data стали реже покупать игры, а треть — тратить на них значительно меньше. 61% играют регулярно, 27% ежедневно, 20% запускают игры несколько раз в неделю, а 14% — несколько раз в месяц.
