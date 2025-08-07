ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2%

Материалы по теме

Аналитики ЦБ прогнозируют рост ВВП России в III квартале на 1,6%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Аналитики Банка России прогнозируют, что ВВП страны в III квартале 2025 года вырастет на 1,6% ...

Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в первом полугодии вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские авиакомпании в первом полугодии перевезли на международных рейсах 12,7 млн ...

Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%

УрБК Москва, 05.06.2025. ВВП России в апреле 2025 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

ЦБ: Экономика РФ плавно возвращается к сбалансированным темпам роста

УрБК, Москва, 28.05.2025. Российская экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам после двух лет быстрого ...

ВВП России в первом квартале сократился на 1,9%

УрБК, Москва 18.05.2015. ВВП России в первом квартале 2015 года сократился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом ...