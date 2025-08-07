УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:23

ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2%

УрБК. Москва, 14.08.2025. ВВП России в первом полугодии 2025 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

В I квартале экономика страны выросла на 1,4% в годовом выражении, во II квартале — на 1,1%.

Аналитики связывают охлаждение экономики с жесткими денежно-кредитными условиями.

Ранее эксперты ЦБ спрогнозировали, что в III квартале ВВП страны вырастет на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
