УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:41

Аналитики ЦБ прогнозируют рост ВВП России в III квартале на 1,6%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Аналитики Банка России прогнозируют, что ВВП страны в III квартале 2025 года вырастет на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, в I квартале 2025 года экономика страны выросла на 1,4% в годовом выражении, во II квартале — на 1,8%.

«В среднем в 2025 году темп роста ВВП составит 1,0-2,0%», — полагают аналитики.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.07.2025 Число проведенных операций через СБП за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 24.07.2025. Во II квартале 2025 года через Систему быстрых платежей (СБП) было проведено 4,6 млрд ...

16.07.2025 Центробанк отмечает возобновление роста российской экономики

УрБК, Москва, 16.07.2025. Аналитики Банка России отмечают возобновление роста ВВП России в II квартале 2025 года. Об ...

05.06.2025 Годовой рост ВВП России в апреле ускорился до 1,9%

УрБК Москва, 05.06.2025. ВВП России в апреле 2025 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...

28.05.2025 ЦБ: Экономика РФ плавно возвращается к сбалансированным темпам роста

УрБК, Москва, 28.05.2025. Российская экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам после двух лет быстрого ...

04.04.2025 Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%

УрБК, Москва, 04.04.2025. В России в I квартале 2025 года реализовали 254 тыс. 069 легковых и легких коммерческих ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (137)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18