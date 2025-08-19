УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:19

Средняя стоимость букета цветов в России за год выросла на 6%

УрБК, Москва, 26.08.2025. Средняя стоимость букета цветов в России в августе составляет 1 тыс. 767 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследовании IT-компании «Эвотор».

Дешевле всего букет стоит в Ярославской области (1 тыс.364 руб.), дороже всего — в Краснодарском крае (1 тыс. 765 руб.).

В Москве и Санкт-Петербурге букеты стоят 2 тыс. 294 руб. и 1 тыс. 930 руб. соответственно.

Отметим, что в Свердловской области цены варьируются от 1 тыс. 600 до 1 тыс. 700 руб.
