Стоимость букета цветов ко Дню знаний за год выросла на 15-25%

Средняя стоимость букета цветов в России за год выросла на 15%

УрБК, Москва, 07.03.2025. Средняя стоимость букета цветов в России в январе-феврале 2025 года составила 2,9 тыс. руб., ...

На Урал к 8 марта завезли 270 тонн импортных цветов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Уральские таможенные службы в феврале оформили почти 270 т импортных цветов на общую ...

Выбор подсолнухов для букета

Солнце, яркость и тепло – всё это ассоциируется с одним из самых красивых цветов, подсолнухом. Это яркое и очень ...

В Екатеринбург накануне Дня знаний привезли 184 тонны цветов на сумму в 1 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Три партии цветов общим весом 184 т прошли таможенный контроль в грузовом терминале ...

Закупочные цены на цветы в преддверии начала учебного года показали рост в пределах 30%

УрБК, Москва, 29.08.2018. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах ...