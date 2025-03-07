УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:38

Стоимость букета цветов ко Дню знаний за год выросла на 15-25%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Средняя стоимость букета цветов ко Дню знаний за последний год выросла на 15-25%. Об этом сообщает Национальная ассоциация цветоводов, пишет ТАСС.

Так, небольшой букет из 5-7 роз или хризантем сейчас стоит 500-900 руб., из 10-15 цветов — от 1,2 до 2,5 тыс. руб. Более крупная композиция обойдется в сумму не менее 3 тыс. руб.

Аналитики связывают рост цен на цветы с увеличением затрат на выращивание, логистику, а также с валютными колебаниями и санкционными ограничениями.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.03.2025 Средняя стоимость букета цветов в России за год выросла на 15%

УрБК, Москва, 07.03.2025. Средняя стоимость букета цветов в России в январе-феврале 2025 года составила 2,9 тыс. руб., ...

25.02.2025 На Урал к 8 марта завезли 270 тонн импортных цветов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Уральские таможенные службы в феврале оформили почти 270 т импортных цветов на общую ...

27.03.2023 Выбор подсолнухов для букета

Солнце, яркость и тепло – всё это ассоциируется с одним из самых красивых цветов, подсолнухом. Это яркое и очень ...

31.08.2018 В Екатеринбург накануне Дня знаний привезли 184 тонны цветов на сумму в 1 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Три партии цветов общим весом 184 т прошли таможенный контроль в грузовом терминале ...

29.08.2018 Закупочные цены на цветы в преддверии начала учебного года показали рост в пределах 30%

УрБК, Москва, 29.08.2018. Флористы отмечают рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года в пределах ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.