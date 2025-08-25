УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:30

Средняя ставка по трехлетним вкладам опустилась ниже 10%

УрБК, Москва, 26.08.2025. Средняя ставка по трехлетним банковским вкладам в России в августе опустилась с 10,06% до 9,75% годовых. Об этом говорится в исследовании маркетплейса «Финуслуги».

«Минимальная ставка по таким вкладам в топ-20 составляет 5,7%, максимальная достигает 18,5%», — отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,79%, по полугодовым — 14,82%, по трехмесячным — 15,83%. За последнюю неделю ставки снизились на 0,08-0,19%.
