Средняя ставка по трехлетним вкладам опустилась ниже 10%

Материалы по теме

Средняя ставка по годовым вкладам в России снизилась до 13,79%

УрБК, Москва, 25.08.2025. Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,79%, по полугодовым — 14,82%, по ...

Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,98%

УрБК, Москва, 19.08.2025. Средняя ставка по годовым вкладам в России составляет 13,98%, по полугодовым — 14,96%, по ...

Средняя ставка по шестимесячным вкладам в России снизилась до 17,25%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 российских банков снизилась до 17,93%, ...

Ставки по вкладам в китайских юанях опустились ниже 5%

УрБК, Москва, 27.01.2025. Ставки по вкладам в китайских юанях в банках РФ опустились ниже 5%, сообщают аналитики ...

Темпы роста ставок по вкладам в России за неделю снизились в два-три раза

УрБК, Москва, 13.11.2024. Темпы роста ставок по вкладам в РФ с 2 по 11 ноября снизились в два-три раза по сравнению с ...