Вчера, 17:55

В России пятую неделю подряд наблюдается дефляция

В России пятую неделю подряд наблюдается дефляция. Так, с 12 по 18 августа показатель составил 0,04% по сравнению с 0,08% предыдущей недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальные данные.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отмечает, что снижение потребительских цен является краткосрочной тенденцией, которая связана с повышенной инфляционной активностью в предыдущий период. Также большую роль играет сезонность. В летний период стоимость плодоовощных продуктов всегда снижается. Так, дефляция в этой категории товаров может продлиться до зимы.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина добавила, что цены также снижаются на непродовольственную продукцию. В этом сегменте дефляционные процессы могут продлиться до середины весны 2026 года.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили о замедлении годовой инфляции в стране до 8,46%.
