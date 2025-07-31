В России пятую неделю подряд наблюдается дефляция

Материалы по теме

В России вторую неделю подряд наблюдается дефляция

УРБК, Москва, 31.07.2025. В России вторую неделю подряд наблюдается сезонная дефляция. Индекс цен в целом снижется на ...

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

УрБК, Москва, 25.08.2016. Инфляция в РФ с 16 по 22 августа ускорилась до 0,1% после нулевой динамики неделей ранее и ...

Европейский Центробанк рад скорому возобновлению роста цен

Риск дефляции (снижения потребительских цен) в еврозоне исчез. С таким заявлением выступил главный экономист ...

В России впервые в текущем году зафиксирована дефляция

В России впервые в 2009 году зафиксирована дефляция. Так, за период с 25 по 31 августа 2009 года индекс потребительских ...