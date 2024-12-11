УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:45

Производители кондитерских изделий поднимут закупочные цены на 2-14%

УрБК, Москва, 25.08.2025. Производители кондитерских изделий в России анонсировали повышение закупочных цен для ретейлеров с 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Так, подразделение кондитерских изделий Mondelez International ООО «Мон'дэлис Русь» (бренды Alpen Gold, Oreo,7Days, Milka,) увеличит цены на 2,3-14,3%. Подразделение Orion ООО «Орион интернейшнл евро» (бренды Orion, Choco Pie) повысит стоимость девяти позиций на 5-7%.

Отмечается, что с учетом предыдущих повышений сладости за последний год уже подорожали на 30-40%. Участники рынка объясняют это увеличением себестоимости производства продукции из-за роста мировых цен на какао-продукты и пошлин.

По данным Росстата, сильнее всего в стране за последний год подорожали шоколад (+30,8%, до 1,47 тыс. руб. за кг), кексы (+14,4% год к году, до 456,4 руб. за кг), шоколадные конфеты с натуральными добавками (+12%, до 1,02 тыс. руб. за кг) и печенье (+10,6%, до 303 руб. за кг).
