УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:55

Кондитеры просят правительство РФ отменить пошлины на какао

УрБК, Москва, 10.09.2025. Компании кондитерской отрасли попросили правительство России отменить нулевые ставки ввозных пошлин на необезжиренную какао-пасту, какао-масла и какао-жиры, пишет «Ъ».

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки отрасли. С мая этого года пошлина на ввоз какао-пасты составила 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагаются, это было сделано ради стимуляции переработки какао-бобов в России, считает директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров.

Однако отказ от пошлин, по мнению компании, не привел к инвестициям в производство и увеличивал прибыль отдельных игроков, пишет издание. Реакция правительства РФ на обращение пока неизвестна.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.12.2016 За год объем поставок какао-бобов в Россию сократился на 9,3%

УрБК, Москва, 06.12.2016. Импортные поставки какао-бобов в сентябре 2016 года сократились на 9,3% по сравнению с ...

14.06.2016 Объем ввоза пальмового масла в Россию в I квартале 2016 года увеличился на 39,6%

УрБК, Москва, 14.06.2016. Россия по итогам I квартала 2016 года увеличила импорт пальмового масла на 39,6% по сравнению ...

13.01.2016 За 2015 год цены на какао-сырье в России выросли на 40-80%

За 2015 год цены на какао-бобы, являющиеся основным видом сырья для производства шоколадной продукции, в России выросли ...

13.01.2016 За 2015 год цены на какао-сырье в России выросли на 40-80%

УрБК, Москва, 13.01.2016. За 2015 год цены на какао-бобы, являющиеся основным видом сырья для производства шоколадной ...

08.07.2011 В скором времени в мире может начаться дефицит шоколада

На сегодняшний день эксперты утверждают, что цены на какао могут достигнут пика, вызвав его дефицит, если мировое ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.