Уровень просрочки по микрозаймам в России вырос до 28,3%

Выдача микрозаймов бизнесу в РФ за год выросла на четверть

УрБК, Москва, 28.04.2025. Объем выдачи микрозаймов бизнесу в России за 2024 год вырос почти на 25% по сравнению с ...

В России лимит по микрозаймам «до зарплаты» достиг уровня 88%

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам июня и июля выбираемый клиентами лимит по микрозаймам на срок до 30 дней и сумму до ...

Просрочка россиян по микрозаймам во II квартале выросла до 29%

УрБК, Москва, 21.08.2019. Уровень просроченной задолженности россиян по микрозаймам по итогам II квартала 2019 года ...

ЦБ обяжет МФО создавать резервы на возможные потери по займам

УрБК, Москва, 23.04.2014. Банк России намерен обязать микрофинансовые организации формировать резервы на возможные ...