Вчера, 15:03

Уровень просрочки по микрозаймам в России вырос до 28,3%

Уровень просрочки по микрозаймам в России длительностью свыше 90 дней во II квартале 2025 года вырос на 0,8 п.п., до 28,3%. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Просрочка выросла во всех сегментах: по микрозаймам населению — на 0,6 п.п., бизнесу — на 0,8 п.п.

Отмечается, что уровень просрочки по микрозаймам в РФ вырос впервые за полтора года. Предыдущий раз подобная ситуация наблюдалась в III квартале 2023 года. После данный показатель стабильно снижался.
