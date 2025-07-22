В Екатеринбурге изменили дизайн-проект благоустройства набережной рек Исети и Ольховки

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Проект благоустройства набережной рек Исеть и Ольховка, который победил в голосовании в ...12.05.2025 Основинский парк лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. В Екатеринбурге через месяц завершится голосование за объекты для благоустройства в ...04.02.2025 В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети возле ЦПКиО
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети возле ЦПКиО. Концепция обновления участка ...19.03.2018 В Екатеринбурге на выборах проектов благоустройства победила реконструкция набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. Проект благоустройства набережной Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО набрал наибольшее ...20.06.2017 Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...