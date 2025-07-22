УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:02

В Екатеринбурге изменили дизайн-проект благоустройства набережной рек Исети и Ольховки

В Екатеринбурге внести изменения в дизайн-проект благоустройства набережной рек Исети и Ольховки с учетом предложений врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщает департамент информполитики города.

В частности, было принято решение расширить спортивную зону. Здесь появится не только площадка для стритбола, но и места для воркаута и настольного тенниса. К спортивной зоне предполагается проложить дополнительные тропинки с беговой и велосипедной дорожками.

Также было принято решение укрепить береговую зону с помощью габионных конструкций. Это позволит расширить набережную и организовать там площадки для отдыха и спорта.

Всего планируется благоустроить территорию общей площадью 31 тыс. кв. м. Площадь спортивной зоны составит 503 кв. м, памп-трека — 408. Длина беговой и велосипедной дорожек превысит 550 м. В зеленой зоне появится освещение, видеонаблюдение, скамейки, урны и качели.

Напомним, что участок набережной рек Исети и Ольховки (от дома № 11 по ул. Гражданской до ул. Колмогорова) недавно победил в голосовании за объект для благоустройства по программе ФКГС, набрав более 73 тыс. голосов горожан. Работы по благоустройству этой территории начнутся в 2026 году.
