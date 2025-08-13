Продажи свежих овощей в России за год сократились на 3%

Материалы по теме

Продажи красной икры в России за год снизились на 22%

УрБК, Москва, 13.08.2025. Продажи красной икры в натуральном выражении в России с апреля 2024 года по март 2025 года ...

Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 1-12%

УрБК, Москва, 20.06.2025. В России с 9 по 15 июня стоимость овощей и фруктов снизилась на 1-12%. Больше всего ...

В России розничные продажи чая сократились на 3%

УрБК, Москва, 17.04.2025. В России с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года розничные продажи чая ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд продолжают дорожать продукты из борщевого набора

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. С 3 по 11 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на столовую свеклу ...