Сегодня, 17:55

Продажи свежих овощей в России за год сократились на 3%

В отечественных розничных магазинах продажи свежих овощей в натуральном выражении с августа 2024 года по июль 2025 года сократились на 2,6% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании «Нильсен».

Наиболее высокий спад за отчетный период зафиксирован у баклажанов (-16%), кабачков (-10,5%), картофеля (-6,4%), редиса (-5,4%), лука (-3,7%), огурцов (-2,4%) и капусты (-1,7%).

Аналитики отмечают, что покупатели пересматривают свой рацион из-за роста цен на овощи и холодного лета. В прохладную погоду люди обычно выбирают более «плотную» еду.
