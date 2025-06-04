УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:23

УК «Сити-сервис» в июле получила более 2,9 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 21.08.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в июле текущего года получили и обработали 2 тыс. 913 обращений жителей. Из них по вопросам сантехники — 1 тыс. 450, связанных с общестроительными работами — 348, с освещением и подачей электроэнергии — 570, с вопросами санитарии — 473. Круглосуточная аварийная служба 473 раза устраняла аварии.

Помимо этого, от физических и юридических лиц в письменном виде было получено более 800 заявлений. Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в максимально короткие сроки.
