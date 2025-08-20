УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:17

В Екатеринбурге модные бренды из 11 регионов представили свои коллекции одежды байерам

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий состоялась двухдневная торгово-закупочная сессия. В событиях трека «Мода» принял участие 61 российский бренд. Представители 35 мультибрендовых пространств России и мира приехали в столицу Урала, чтобы найти новых партнеров, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Креативный кластер «Домна» превратился в один большой профессиональный шоурум, где проходили встречи и переговоры с демонстрацией изделий. Байеры и дизайнеры познакомились между собой — каждому было выделено время в формате питч-сессии, закупщики посмотрели изделия. Итоги торгово-закупочной сессии мы подведем чуть позже — это всегда отсроченная история. Но могу поделиться, что один из байеров собирается заключить контракты с 10 брендами, а другое мультибрендовое пространство готово забрать к себе 12», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Всего шоурум представил коллекции брендов из 11 регионов, в том числе 32 брендов Свердловской области.

«Было очень полезно представить свой бренд здесь, выступить перед байерами. Удалось завести новые знакомства, обменялись контактами, чтобы в дальнейшем обсудить сотрудничество. Пока сложно подвести итоги. Самим байерам непросто: было очень много презентаций», — поделилась дизайнер Алена Вишнякова, бренд которой Alena Vishnyakova станет участником финального показа.

«Это разноформатное событие в сфере моды. И с маркетинговой стороны это очень полезно для бренда. Мы не только были представлены в шоуруме и торгово-закупочной сессии, но и стали участником показа уличной моды, а также проекта «Турнир стилистов», — рассказал основатель бренда TONY CLOU Антон Ермаков.
