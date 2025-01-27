УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:36

В Свердловской области назвали профессии с самой высокой конкуренцией среди соискателей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Аналитики портала hh.ru назвали профессии с самой высокой конкуренцией среди соискателей из Свердловской области. Анализ вакансий и резюме показал, что сложнее всего найти работу представителям творческой и управленческой сфер.

Хуже всего ситуация у режиссеров и сценаристов: на одну открытую здесь вакансию в среднем приходится 136 резюме потенциальных кандидатов. Вслед за ними в антирейтинге идут арт-директора (100 претендентов на место) и стратеги-консультанты (86 претендентов).

В список высококонкурентных также попали специалисты из самых разных отраслей: от гейм-дизайнеров (80) и копирайтеров (77) до топ-менеджеров (47) и IT-директоров (76). Высокий конкурс отмечается среди юристов (45), переводчиков (44), продюсеров (43), аналитиков (51) и даже журналистов (38).
