Вчера, 09:05

В России летом выявили 450 мошеннических сайтов турфирм и сервисов аренды жилья

УрБК, Москва, 21.08.2025. В России с начала июня выявили 450 мошеннических сайтов, которые связаны с туризмом. Из них 85 были обнаружены в августе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование на BI.ZONE.

Чаще всего такие сайты маскируются под турагенства, сервисы аренды жилья. Встречаются фейковые предложения экскурсий и развлечений на российских курортах.

Как правило, мошенники нацелена на кражу персональных данных пользователей. Также распространена схема, при которой посетителя сайта принуждают внести предоплату за фальшивую туристическую услугу.

Ранее в МВД назвали «кодовые фразы», которыми пользуются курьеры от мошенников.
