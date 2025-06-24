В МВД сообщили «кодовые фразы», которыми пользуются курьеры от мошенников

УрБК, Москва, 24.06.2025. В России в нескольких регионах зафиксировали звонки мошенников на домашние телефоны. ...21.08.2024 Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...29.07.2022 Телефонные мошенники похитили у семьи из Верхней Синячихи почти 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Семья из Верхней Синячихи перевела на счета телефонных мошенников почти 1,3 млн руб. Об ...05.12.2019 В Нижнем Тагиле полиция практически ежедневно регистрирует факты мошенничества в отношении держателей банковских карт
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. В Нижнем Тагиле практически ежедневно регистрируются факты мошенничества в отношении ...19.09.2016 Российские банки призывают клиентов быть бдительными
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2016. В последнее время участились мошеннические действия в отношении клиентов российских ...