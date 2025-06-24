УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

В МВД сообщили «кодовые фразы», которыми пользуются курьеры от мошенников

УрБК, Москва, 13.08.2025. В МВД сообщили «кодовые фразы», с помощью которых курьеры от мошенников обманывают граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Для подтверждения собственной легитимности перед человеком, злоумышленники наиболее часто произносят «Я от сотрудника банка», «Выходите, я подъехал», «Все по инструкции», а также «Не сообщайте никому». Помимо этого, имеется ряд условных фраз. Например, «Проверка безопасности» и «Конфиденциально».

Также используются пароли, которые курьер обязан сообщить жертве для получения денежных средств или ценностей. В МВД отмечают, что пароли устанавливаются злоумышленниками и могут быть различными.

При подозрении собеседника в участии мошеннической схеме, ведомство рекомендует незамедлительно прекратить общение. Сотрудники советуют не передавать деньги или документы курьеру, постараться запомнить его приметы, транспорт, номер телефона и обратиться в полицию.
